РИАМО - 10 фев. Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс усомнилась в российском суверенитете над Ростовской и Воронежской областями. Об этом пишет «Коммерсант».
По данным источника издания, в ходе переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Великобритании Элизабет Трасс произошел любопытный казус.
В ходе дискуссии Лавров с иронией спросил Трасс, признают ли в Лондоне суверенитет РФ над Воронежской и Ростовской областями, ведь именно там расположены российские войска, которые, по мнению Запада, готовятся к вторжению на Украину. При этом глава МИД подчеркнул, что российские ВС не нарушают никаких законов, так как находятся на территории своей страны.
Трасс прибыла в Москву 9 февраля. Британский министр проведет в России 2 дня.
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