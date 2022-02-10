РИАМО - 10 фев. Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс усомнилась в российском суверенитете над Ростовской и Воронежской областями. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным источника издания, в ходе переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Великобритании Элизабет Трасс произошел любопытный казус.

В ходе дискуссии Лавров с иронией спросил Трасс, признают ли в Лондоне суверенитет РФ над Воронежской и Ростовской областями, ведь именно там расположены российские войска, которые, по мнению Запада, готовятся к вторжению на Украину. При этом глава МИД подчеркнул, что российские ВС не нарушают никаких законов, так как находятся на территории своей страны.

«Британия никогда не признает суверенитет России над этими регионами», – ответила английский дипломат.

Трасс прибыла в Москву 9 февраля. Британский министр проведет в России 2 дня.

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