РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 фев. Труп кота в пакете обнаружили у здания ветеринарной клиники «Идеал» в городском округе Мытищи, сообщила «РИАМО в Мытищах» администратор ветклиники.

Ужасная находка ждала сотрудников ветеринарной клиники на улице Силикатной ночью 7 февраля, когда они вышли на крыльцо.

Кадры, как неизвестный мужчина подбросил пакет с животным, удалось запечатлеть на камеры видеонаблюдения ветклиники. Видео опубликовано в Telegram-канале Мытищи.Live.

На кадрах записи видно, как мужчина подбросил пакет с животным к дверям здания ветклиники. На тот момент кот был еще жив, он с трудом выбрался из пакета и пытался догнать хозяина, однако мужчина сел в «Ниву» и скрылся с места.

По словам сотрудников клиники, кот не выжил на морозе. Питомец был в ошейнике и с катетером в лапе. В пакете также была лежанка и миска. Сотрудники ветклиники надеются найти жестокого владельца и привлечь его к ответственности.

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