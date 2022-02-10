РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 10 фев. В прошлом году к главе Щелкова Андрею Булгакову обратились родители учеников с просьбой провести ремонт в спортзале первого корпуса школы №16 в округе, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

В ходе косметического ремонта рабочие заменили покрытие на травмобезопасное, отремонтировали раздевалки, установили новый спортивный инвентарь.

После завершения работ глава проверил качество ремонта.