РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 фев. За второе полугодие 2021 года активисты «Единой России» в Люберцах провели порядка 300 приемов населения, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Руководитель фракции «Единой России» в совете депутатов Александр Шлапак выступил с отчетом о результатах работы во втором полугодии прошлого года на заседании 9 февраля.

«Во втором полугодии провели 7 заседаний фракции, на которых рассмотрели с последующим вынесением в совет депутатов 54 нормативно-правовых акта. Активность депутатов подтверждается постоянной 95% явкой. За отчетный период партийцы провели 300 личных приемов, порядка 30 встреч с жителями прошло в общественной приемной «Единой России», - сказал Шлапак.

Он добавил, что в региональное отделение партии поступило порядка 22 тыс. наказов от жителей Люберец.

«Их рассортировали по уровням власти и финансирования для исполнения, определили, какие из них уже нашли отражение в бюджетах разных уровней, а какие еще предстоит включить. После исключения повторяющихся и объединения инициатив массового характера в работу партийцам Люберец из областного отделения передано 13 620 наказов. Те, что не требовали отдельного бюджетирования, реализовывались партактивом в ходе текущей работы. До конца 2021 года было отработано 2550 наказов, что составляет примерно 20% от общего количества», - уточнил Шлапак.

В составе рабочей группы для контроля исполнения инициатив избирателей в наступившем году и в плановом периоде 2023-2024 годов определены ответственные лица.