РИАМО - 10 фев. Пенсионерам России больше не требуется обращаться в отделения Пенсионного фонда РФ при переводе одного вида пенсии на другую, специалисты сами считают, какая пенсия выгоднее и сами меняют вид обеспечения. Новые правила начисления выплат сделают жизнь граждан проще, сообщает Nation News.

С 2022 года сотрудники отделений Пенсионного фонда России изучают каждое дело. Они самостоятельно меняют вид пенсионного обеспечения граждан, если это помогает увеличить сумму выплаты. Граждане также могут сами определять, получать ли пенсию по инвалидности, старости или потере кормильца. При выборе вида пенсии следует обратить внимание на то, какая выплата будет более выгодна.

Например, при пенсии по старости происходит перерасчет, когда гражданину исполняется 80 лет. Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличивается вдвое.

«Чтобы пенсионер не потерял выплаты, которые ему полагаются, ПФР будет предлагать наиболее выгодные варианты. Сегодня граждане не очень хорошо разбираются, какой вид пенсии им более выгоден. В этом случае ПФР будет помогать это делать», — объяснила депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб.

Она отметила, что изменения в законодательстве затронут и выплаты по инвалидности. Их назначение для граждан будет производиться автоматически. Ранее для этого требовалось личное присутствие в отделениях ПФР и подача заявления.

«Теперь человек с 40 лет начинает получать информацию о пенсионных накоплениях. Можно воспользоваться пенсионным калькулятором, сделать расчеты и понять, сколько баллов необходимо добрать, какой стаж нужен для получения пенсии. Эти нововведения упрощают жизнь граждан», — уточнила Бессараб.

С 1 января российским пенсионерам больше не требуется платить госпошлину за удостоверение доверенностей для получения пенсий и пособий.

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