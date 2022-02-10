РИАМО - 10 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в топ-3 лидеров медиарейтинга глав регионов России в январе 2022 года, он занял второе место, сообщает пресс-служба компании «Медиалогия».

В медиарейтинг также вошли Сергей Собянин (Москва), Александр Беглов (Санкт-Петербург), Евгений Куйвашев (Свердловская область) и Радий Хабиров (Башкортостан).

По сообщениям СМИ в январе, губернатор Подмосковья заявил о том, что система голосования для оценки качества школьных столовых вводится в регионе.

Также министр обороны страны Сергей Шойгу проверил готовность расположенного в Дубне первого в России специализированного завода компании «Кронштадт» к серийному выпуску крупноразмерных беспилотников. Вместе с министром обороны его производственные мощности оценили глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор региона Андрей Воробьев.

Еще Воробьев сообщил о подготовке региона к ожидающейся волне нового штамма коронавирусной инфекции омикрон.

СМИ в прошлом месяце писали, что одиноким неработающим пенсионерам старше 65 лет, проживающим в Подмосковье свыше 10 лет и получающим небольшую пенсию, будут выплачивать ежемесячные доплаты, чтобы сумма пенсии составила не менее 17 тыс. рублей. Кроме того, учителя и воспитатели детских садов области будут получать дополнительно к зарплате по 5 тыс. рублей. Об этом сообщал губернатор Подмосковье.

В январе Воробьев анонсировал появление денежных сертификатов для переселенцев из аварийного жилья.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает более 73 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.