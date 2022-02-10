РИАМО - 10 фев. Строительная готовность школы на 825 мест в Истре составляет 15%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Сейчас на объекте ведутся монолитные работы на уровне третьего этажа, проводится кладка наружных стен. На площадке задействовано более 100 рабочих и 7 единиц техники.

В школе разместятся классы, лаборатории, библиотечный центр с ИТ-зоной, спортивный и актовый залы, столовая с пищеблоком, административные и вспомогательные помещения.

Общая площадь трехэтажного здания составит более 13 тыс. м. кв.

В этом году в Московской области запланировано открыть 43 новых школы и детских сада. На сегодняшний день в регионе строят школы и детские сады повышенной вместимости.

Более 8,5 млрд руб выделили на строительство школ и детсадов в Подмосковье в 2022 г>>