РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 фев. Жителей подмосковного Красногорска 15 февраля приглашают принять участие в обсуждении предпроекта благоустройства Опалиховского лесопарка, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Жителей Красногорска приглашают на общественное обсуждение предпроекта благоустройства Опалиховского лесопарка.

Встреча состоится в формате предпроектного семинара в МБОУ СОШ №17 по адресу: бульвар Космонавтов, 2 в 19:00. Мнения жителей будут учтены при создании концепции благоустройства.

Мероприятие пройдет в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».



