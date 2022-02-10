РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 фев. Депутат люберецкого совета депутатов, член «Единой России» Вячеслав Губин вручил пяти семьям продуктовые наборы и товары первой необходимости, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Помощь получили жители поселений Красково, Коренево и Малаховка.
«Семьи, которым мы помогаем, находятся в трудной жизненной ситуации, у каждой она своя. В Малаховке, например, многодетная семья держится на одной маме. Конечно, в одиночку ей сложно обеспечить детей всем необходимым», - сказал Губин.
Он добавил, что в этом месяце к перечню адресов присоединился еще один. В ходе приема населения к депутату обратилась одинокая мама, воспитывающая троих детей. Ей также была оказана помощь.
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