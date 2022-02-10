РИАМО - 10 фев. Региональные операторы «РТ-Инвест» вывезли с территории подмосковных кластеров за 3 года 60 млн кубических метров бытовых отходов, сообщает пресс-служба предприятия.

За 3 года работы в Московской области компания ввела в эксплуатацию 4 комплекса по переработке отходов. В ближайшее время их мощность будет увеличена до 3,3 млн тонн в год.

Лидером в рейтинге вывоза отходов стал Сергиево-Посадский кластер с показателем 24,5 млн кубометров. На втором месте – Рузский кластер (21 млн кубометров), на третьем - Каширский кластер (14,5 млн кубометров). Самые большие объемы зафиксированы в Домодедове, Ленинском округе, Коломне, Одинцовском округе, Красногорске, Истре, Мытищах, Дмитровском округе и Химках.

Для своевременного вывоза отходов операторы закупают и выводят на маршруты новую спецтехнику. Сегодня в собственном автопарке компании уже свыше 500 единиц.

«За 3 года работы общий объем вывозимых отходов в среднем вырос на 20%. Это связано с появлением новых контейнерных площадок, установкой дополнительных баков для раздельного сбора, а также интересом жителей Подмосковья к сортировке», – пояснили в пресс-службе.

Отходы поступают на комплексы по переработке компании «РТ-Инвест» – «Дон» в Кашире, «Север» в Сергиево-Посадском округе, «Юг» в Коломне и «Храброво» в Можайском округе.

Через сортировочные линии комплексов по переработке отходов проходит 1,5 млн тонн отходов в год. На переработку уже отправлено свыше 200 тыс. тонн ценных вторичных ресурсов. После переработки из отходов делают стройматериалы, упаковку, сумки, утеплители и другие предметы.

В 2023 году компания запустит собственные перерабатывающие мощности – крупнейший в России завод по переработке полимеров в «зеленые» ПЭТ-гранулы.

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