РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 фев. В 2022 году в подмосковной Балашихе комплексно благоустроят более 20 дворовых территорий, а также установят 8 детских игровых площадок, сообщил глава муниципалитета Сергей Юров в ходе своего ежегодного отчета по результатам деятельности органов местного самоуправления за 2021 год.

9 февраля в ДК «Балашиха» прошел ежегодный отчет главы округа Сергея Юрова перед жителями. В зале присутствовали министр культуры региона Елена Харламова, депутаты, руководители предприятий, представители общественности, ветераны, почетные жители Балашихи и другие.

«За 5 лет нам удалось комплексно преобразовать 163 двора. В 2022 году мы сделаем еще 21 двор. Также были установлены 84 детские игровые площадки, в том числе большие по программе губернатора. Еще 8 установим в текущем году», - сказал Юров.

Он добавил, что по просьбам жителей во дворах обустраивают также универсальные спортплощадки и площадки для воркаута.