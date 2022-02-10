РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 фев. Конкурс блинов «Масляное солнышко — 2022» состоится на площади ДК «Подмосковье» в Красногорске 6 марта, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации горокруга.

Участники поборются за звание лучших в приготовлении блинов по личной рецептуре в 10 номинациях: «Всем блинам — блин» (самый большой блин), «Самый вкусный блин с начинкой», «Самое оригинальное оформление блюда», «Сохранение народных традиций», «Блин с самой оригинальной начинкой», «Самый пупырчатый блин», «Самый толстый блин», «Самый тонкий блин», «Самый экзотический блин», «Красногорский блин».

Оценивать конкурсантов будут жюри и зрители. Основные критерии — аппетитный вид, оригинальность и вкус. Победителей ждут призы, дипломы участников и всеобщее признание.

Гостей праздника также приглашают на зимние забавы, конкурсы, частушечный разгуляй и большую ярмарку мастеров.

Заявку на участие можно подать до 25 февраля на электронную почту: 5620238@gmail.com. В теме письма обязательно указать: заявка на участие в конкурсе блинов «Масляное солнышко — 2022».

Подробности можно уточнить по телефону: 8(495)563-31-74.