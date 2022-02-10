РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 фев. В нынешнем году на территории городского округа Люберцы установят 5 светодиодных светильников в рамках программы «Светлый город», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы проведут в поселке Томилино от улицы Гаршина до микрорайона Экопарк. Там установят три опоры и три светодиодных светильника. Еще две опоры и два светильника установят в деревне Жилино-2.

Общая протяженность линий самонесущего изолированного провода (СИП) составит 167 метров.