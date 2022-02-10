РИАМО - 10 фев. В квартире дома севере Москвы были найдены тела мужчины и женщины с колото-резаными ранениями. Следственным управлением возбуждено уголовное дело по факту убийства двух и более лиц, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, тела убитых были найдены в квартире на Бескудниковском бульваре в четверг. Кроме того, рядом с домом было обнаружено тело проживавшего в квартире мужчины с повреждениями, характерными для падения с высоты.

По предварительной версии, между родственниками, которые проживали в квартире, произошел конфликт на бытовой почве.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.