РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 фев. Жители подмосковного Красногорска могут принять участие в конкурсе масленичных кукол, который пройдет 6 марта, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации горокруга.

Конкурс-выставка масленичных кукол «Матушка Масленица – 2022» состоится 6 марта на площади ДК «Подмосковье». К участию в конкурсе приглашаются все желающие, независимо от пола, возраста, места проживания и социального положения. Возможны как индивидуальные авторы, так и авторские коллективы.

Количество работ, предоставляемых участниками на конкурс, не ограничено. Высота куклы должна быть не менее 1,5 и не более 2,5 метров. Допускается использование для изготовления куклы любых материалов. При выборе материала необходимо учесть, что все куклы будут выставлены на площади у ДК «Подмосковья» для просмотра под открытым небом.

Кукла должна сопровождаться ламинированной информационной табличкой формата А6, на которой на белом фоне черными буквами должна быть указана следующая информация: наименование работы, фамилия и имя автора или наименование коллектива.

Участники конкурса могут направить заявку в оргкомитет до 25 февраля. Заявки принимаются на электронную почту: 5620238@gmail.com. В теме письма обязательно нужно указать: заявка на участие в конкурсе-выставке масленичных кукол «Матушка Масленица – 2022».