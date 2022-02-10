Ай да Пушкин! Насколько хорошо ты знаешь стихи великого поэта?
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Ай да Пушкин! Насколько хорошо ты знаешь стихи великого поэта? (1/0)
Начнем с простого. «Буря мглою небо кроет, / Вихри снежные крутя; / То как <…> она завоет, / То заплачет как дитя». Какое слово пропущено?
Ай да Пушкин! Насколько хорошо ты знаешь стихи великого поэта? (2/0)
Продолжим чудесным стихотворением о туче. «Последняя туча рассеянной бури! / Одна ты несешься по ясной лазури, / Одна ты наводишь унылую тень, / Одна ты печалишь <…>». Что именно?
Фото Владимир Астапкович © РИА Новости
Ликующий день
Да, вы правы!
Счастливый день
Нет. Пушкин писал, что туча печалит ликующий день.
Прекрасный день
Нет. Пушкин писал, что туча печалит ликующий день.
Ай да Пушкин! Насколько хорошо ты знаешь стихи великого поэта? (3/0)
А как насчет любовной лирики? Знаете, чем заканчивается это четверостишие? «Я помню чудное мгновенье: / Передо мной явилась ты, / Как мимолетное виденье, <…>».
Как божество и вдохновенье
Ну как же так! Это настоящая классика. Здесь поэт сравнивает возлюбленную с гением чистой красоты.
Как яркий луч посреди тьмы
Ну как же так! Это настоящая классика. Здесь поэт сравнивает возлюбленную с гением чистой красоты.
Как гений чистой красоты
Вы абсолютно правы – такую классику нужно знать.
Ай да Пушкин! Насколько хорошо ты знаешь стихи великого поэта? (4/0)
Эта фраза стала афоризмом. Помните, как она звучит? «Чем меньше женщину мы <…>, тем легче нравимся мы ей».
Ай да Пушкин! Насколько хорошо ты знаешь стихи великого поэта? (5/0)
Пушкин прославился не только своими стихами – также он писал пьесы. В цикле «Маленькие трагедии» их четыре: «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость». Какая пропущена?
«Борис Годунов»
Нет, эта историческая драма в цикл «Маленькие трагедии» не входит.
«Пир во время чумы»
Вы правы! Это четвертая из маленьких трагедий Александра Сергеевича, созданных в Болдинскую осень.
«Руслан и Людмила»
Нет. Это поэма, а не пьеса, и в этот цикл она не входит.
«Бесприданница»
Ну что вы! Это пьеса другого классика – А.Н. Островского.
Ай да Пушкин! Насколько хорошо ты знаешь стихи великого поэта? (6/0)
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный, / <…>, / Вознесся выше он главою непокорной / Александрийского столпа». Какая легендарная строка пропущена?
Фото Евгений Биятов © РИА Новости
К нему не зарастет народная тропа
Верно! Эту фразу из стихотворения «Памятник», без сомнения, знает практически каждый.
Металлов тверже он и выше пирамид
Нет, это из стихотворения Державина, которое тоже называется «Памятник».
Превыше пирамид и крепче меди
Нет, это из стихотворения Ломоносова, которое легло в основу «Памятников» Державина и Пушкина.
Ай да Пушкин! Насколько хорошо ты знаешь стихи великого поэта? (7/0)
Свой «Пророк» есть не только у Пушкина, но и у Лермонтова. Какому автору принадлежит строка «Глаголом жги сердца людей»?
Это Лермонтов написал
Нет, у Лермонтова пророк, получив дар прозрения, увидел в людях зло: «В очах людей читаю я / Страницы злобы и порока».
Это точно Пушкин
Не ошиблись. Бога глас воззвал к пророку так: «Восстань, пророк, и виждь, и внемли, / Исполнись волею моей, / И, обходя моря и земли, / Глаголом жги сердца людей».
Ай да Пушкин! Насколько хорошо ты знаешь стихи великого поэта? (8/0)
«Уж небо осенью дышало, / <…>, / Короче становился день, / Лесов таинственная сень / С печальным шумом обнажалась». Какая строка пропущена?
Фото Александр Манзюк © РИАМО
Уж реже солнышко блистало
Вы правы. Это любимое многими стихотворение об осени звучит именно так.
Уж реже птицы щебетали
Не угадали, Александр Сергеевич писал о солнышке.
Уж реже бабочки летали
Не угадали, Александр Сергеевич писал о солнышке.
Ай да Пушкин! Насколько хорошо ты знаешь стихи великого поэта? (9/0)
Напоследок обратимся к «Евгению Онегину», откуда строки «Зима! Крестьянин, торжествуя, …». А вспомните, как там было дальше?
В тулупе, в красном кушаке
Не совсем так. Такие строки есть в стихотворении, но они о ямщике.
Свободно едет налегке
Нет, такого в стихотворении Пушкина точно не было.
Салазкам преграждает путь
Нет, такого в стихотворении Пушкина точно не было.
На дровнях обновляет путь
Бинго! Кажется, эти строки помнят все.
Знаток классики (7-9 баллов)
Вау, да вы чувствуете себя как рыба в воде, когда дело касается Пушкина! Наверняка вы помните не одно стихотворение наизусть и можете поразить своей любовью к творчеству главного русского классика. Так держать!
Любитель поэзии (4-6 баллов)
Вы помните легендарные строки, но знатоком вас не назвать. Попробуйте приобщиться к творчеству Александра Сергеевича: там немало жемчужин, которые могут вам понравиться. Будете потом щеголять своей эрудицией.
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