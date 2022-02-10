Ай да Пушкин! Насколько хорошо ты знаешь стихи великого поэта? 9 вопросов | Пройден 10 раз 10 января отмечают день памяти Пушкина. Пройди тест РИАМО и узнай, разбираешься ли ты в стихах Александра Сергеевича. Начать тест

Ай да Пушкин! Насколько хорошо ты знаешь стихи великого поэта? (1/0) Начнем с простого. «Буря мглою небо кроет, / Вихри снежные крутя; / То как <…> она завоет, / То заплачет как дитя». Какое слово пропущено? Фото © gifer.com © Ну что вы! Правильно «зверь». Волк Правильно! Вас не проведешь. Зверь Ну что вы! Правильно «зверь». Мать

Ай да Пушкин! Насколько хорошо ты знаешь стихи великого поэта? (2/0) Продолжим чудесным стихотворением о туче. «Последняя туча рассеянной бури! / Одна ты несешься по ясной лазури, / Одна ты наводишь унылую тень, / Одна ты печалишь <…>». Что именно? Фото Владимир Астапкович © РИА Новости Да, вы правы! Ликующий день Нет. Пушкин писал, что туча печалит ликующий день. Счастливый день Нет. Пушкин писал, что туча печалит ликующий день. Прекрасный день

Ай да Пушкин! Насколько хорошо ты знаешь стихи великого поэта? (3/0) А как насчет любовной лирики? Знаете, чем заканчивается это четверостишие? «Я помню чудное мгновенье: / Передо мной явилась ты, / Как мимолетное виденье, <…>». Фото © Ну как же так! Это настоящая классика. Здесь поэт сравнивает возлюбленную с гением чистой красоты. Как божество и вдохновенье Ну как же так! Это настоящая классика. Здесь поэт сравнивает возлюбленную с гением чистой красоты. Как яркий луч посреди тьмы Вы абсолютно правы – такую классику нужно знать. Как гений чистой красоты

Ай да Пушкин! Насколько хорошо ты знаешь стихи великого поэта? (4/0) Эта фраза стала афоризмом. Помните, как она звучит? «Чем меньше женщину мы <…>, тем легче нравимся мы ей». Фото © А вот и нет. Там было «любим». Ценим Бинго! Вы помните все правильно. Любим А вот и нет. Там было «любим». Видим

Ай да Пушкин! Насколько хорошо ты знаешь стихи великого поэта? (5/0) Пушкин прославился не только своими стихами – также он писал пьесы. В цикле «Маленькие трагедии» их четыре: «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость». Какая пропущена? Фото Фото, пресс-служба организаторов © Нет, эта историческая драма в цикл «Маленькие трагедии» не входит. «Борис Годунов» Вы правы! Это четвертая из маленьких трагедий Александра Сергеевича, созданных в Болдинскую осень. «Пир во время чумы» Нет. Это поэма, а не пьеса, и в этот цикл она не входит. «Руслан и Людмила» Ну что вы! Это пьеса другого классика – А.Н. Островского. «Бесприданница»

Ай да Пушкин! Насколько хорошо ты знаешь стихи великого поэта? (6/0) «Я памятник себе воздвиг нерукотворный, / <…>, / Вознесся выше он главою непокорной / Александрийского столпа». Какая легендарная строка пропущена? Фото Евгений Биятов © РИА Новости Верно! Эту фразу из стихотворения «Памятник», без сомнения, знает практически каждый. К нему не зарастет народная тропа Нет, это из стихотворения Державина, которое тоже называется «Памятник». Металлов тверже он и выше пирамид Нет, это из стихотворения Ломоносова, которое легло в основу «Памятников» Державина и Пушкина. Превыше пирамид и крепче меди

Ай да Пушкин! Насколько хорошо ты знаешь стихи великого поэта? (7/0) Свой «Пророк» есть не только у Пушкина, но и у Лермонтова. Какому автору принадлежит строка «Глаголом жги сердца людей»? Фото © gifer.com © Нет, у Лермонтова пророк, получив дар прозрения, увидел в людях зло: «В очах людей читаю я / Страницы злобы и порока». Это Лермонтов написал Не ошиблись. Бога глас воззвал к пророку так: «Восстань, пророк, и виждь, и внемли, / Исполнись волею моей, / И, обходя моря и земли, / Глаголом жги сердца людей». Это точно Пушкин

Ай да Пушкин! Насколько хорошо ты знаешь стихи великого поэта? (8/0) «Уж небо осенью дышало, / <…>, / Короче становился день, / Лесов таинственная сень / С печальным шумом обнажалась». Какая строка пропущена? Фото Александр Манзюк © РИАМО Вы правы. Это любимое многими стихотворение об осени звучит именно так. Уж реже солнышко блистало Не угадали, Александр Сергеевич писал о солнышке. Уж реже птицы щебетали Не угадали, Александр Сергеевич писал о солнышке. Уж реже бабочки летали

Ай да Пушкин! Насколько хорошо ты знаешь стихи великого поэта? (9/0) Напоследок обратимся к «Евгению Онегину», откуда строки «Зима! Крестьянин, торжествуя, …». А вспомните, как там было дальше? Фото giphy.com © Не совсем так. Такие строки есть в стихотворении, но они о ямщике. В тулупе, в красном кушаке Нет, такого в стихотворении Пушкина точно не было. Свободно едет налегке Нет, такого в стихотворении Пушкина точно не было. Салазкам преграждает путь Бинго! Кажется, эти строки помнят все. На дровнях обновляет путь

Знаток классики (7-9 баллов) Вау, да вы чувствуете себя как рыба в воде, когда дело касается Пушкина! Наверняка вы помните не одно стихотворение наизусть и можете поразить своей любовью к творчеству главного русского классика. Так держать! Фото © gifer.com © Поделиться результатом

Любитель поэзии (4-6 баллов) Вы помните легендарные строки, но знатоком вас не назвать. Попробуйте приобщиться к творчеству Александра Сергеевича: там немало жемчужин, которые могут вам понравиться. Будете потом щеголять своей эрудицией. Фото © gifer.com © Поделиться результатом

Школьник-незнайка (0-3 балла) Видимо, в школьные годы у вас были занятия поинтереснее, чем слушать учителя литературы. Что ж, не беда — дайте Пушкину еще один шанс! Почитайте на досуге его классические стихотворения: уверены, вам понравится. Фото © gifer.com © Поделиться результатом

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