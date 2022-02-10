РИАМО - 10 фев. Полицейскими в Звенигороде раскрыта кража более 2 млн рублей, деньги были в рюкзаке, который лежал в продуктовой тележке магазина, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова рассказала, что в полицию обратился 61-летний мужчина.

«В дежурную часть УМВД России по Одинцовскому городскому округу поступило заявление от 61-летнего местного жителя о том, что в одном из магазинов г. Звенигорода из тележки для продуктов неизвестный похитил принадлежащий ему рюкзак, в котором находились денежные средства от продажи квартиры в размере более 2 миллионов рублей, а также мобильный телефон», – сказала Петрова.

По ее словам, после этого полицейские задержали 38-летнего мужчину без постоянного места жительства.

«Часть денежных средств возвращены заявителю, остальное злоумышленник потратил по своему усмотрению», – добавила Татьяна Петрова.

Возбуждено уголовное дело. Одинцовским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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