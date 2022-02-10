РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 фев. Сотрудники Люберецкой Госавтоинспекции просят водителей не использовать телефоны и другие гаджеты во время движения на дороге, сообщает служба пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

На территории Московской области в четверг стартовал социальный раунд «Стоп – гаджет!», в рамках которого госавтоинспекторы проведут информационно-пропагандистские мероприятия по данной теме. Раунд продлится до 6 марта.

Использование гаджетов за рулем повышает риск попадания в ДТП примерно в 4 раза. Водителям напомнили, что за пользование телефоном во время движения грозит штраф в размере 1,5 тыс. рублей.