РИАМО - 10 фев. В Московской области в рамках акции «Ледниковый период» были очищены от сосулек 14 860 кровель многоквартирных домов, сообщает пресс-служба Госжилинспекции региона.

Контроль за работой по очистке кровель ведомство ведет ежедневно во всех городских округах Подмосковья. Специалисты проводят уборку по оперативным планам-графикам, которые разрабатываются совместно с управляющими компаниями и администрациями муниципальных образований.

Сотрудники надзорного ведомства проверяют, в том ли количестве вышли на работы кровельные бригады, как заявляется официально. Также Госжилинспекция Московской области контролирует соответствие заявленному количество привлеченной спецтехники и промышленных альпинистов, если это требуется из-за сложности строения.

Лучше всех с уборкой сосулек справились Власиха, Краснознаменск, Молодежный и Звездный городок. В 11 муниципалитетах показатель превысил 70%: в Лотошине (85%), Можайском округе (82%), Лобне (78%), Долгопрудном (78%), Дзержинском (77%), Кашире (75%), Чехове (74%), Зарайске (72%), Королеве (71%), Щелкове (70%) и Орехово-Зуевском округе (70%).

Более 50% плана было выполнено в 27 муниципальных образования. 69% достигли специалисты в Богородском округе, 68% – в Клину, по 66% – во Фрязине и Протвине.

17 городских округов оказались в «красной зоне». Там не было выполнено и половины запланированных работ. Особенно сложной уборку делают перепады температуры и снегопады, из-за которых уже очищенные кровли оказываются вновь покрытыми сосульками.

«Именно поэтому мы говорим, что акция циклична, она будет продолжаться в зависимости от реальных потребностей, чтобы обеспечивать безопасность жителей», – подчеркнула руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.