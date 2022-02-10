РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 10 фев. Житель Домодедова Дмитрий Лисов станет капитаном российской команды по следж-хоккею на Зимних Паралимпийских играх 2022 года в Китае, сообщил глава округа Михаил Ежокин.

«Домодедовец Дмитрий Лисов снова будет капитаном российской команды по следж-хоккею на Олимпийских играх в Пекине. В 2014 году он стал серебряным призером Паралимпиады в Сочи», - написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Зимние Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта.

Следж-хоккей или хоккей на санях — командная спортивная игра на льду, аналог хоккея с шайбой для людей с ограниченными возможностями.

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