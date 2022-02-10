РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 фев. Торговый павильон, незаконно размещенный в микрорайоне Павшинская пойма подмосковного Красногорска, демонтировали по просьбам жителей, сообщается в официальном Instagram-аккаунте пресс-службы администрации горокруга.

Жители Павшинской поймы обратились в социальных сетях с просьбой решить проблему незаконного размещения торгового объекта у дома 10 на Подмосковном бульваре.

По поручению главы муниципалитета Дмитрия Волкова была проведена проверка. Работы по демонтажу и вывозу каркаса павильона выполнены.