РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 фев. Спасатели 201 пожарно-спасательной части Ногинского ТУ СиС ГКУ «Мособлпожспас» продолжают контролировать обстановку на водоемах Балашихи, толщина льда на акваториях округа в четверг варьируется от 0 до 35 см, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

Спасатели напомнили рыболовам и любителям активного отдыха о мерах предосторожности при выходе на лед, рассказали о признаках непрочного льда, о способах и средствах самоспасения. Толщина ледяного покрова водоемов в местах замера в четверг варьировалась от 0 до 35 см.

Кроме того, в ходе рейда спасатели раздали памятки и листовки «Осторожно тонкий лед».