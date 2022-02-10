РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 фев. С начала 2022 года в Люберцах сотрудники ГКУ «Административно-пассажирская инспекция» выписали 5 штрафов на сумму 25 тыс. рублей пассажирам общественного транспорта, нарушающим масочный режим, сообщает пресс-служба администрации округа.

Проверка соблюдения масочного режима, а также беспрепятственной оплаты проезда безналичным способом с использованием банковский, транспортных и социальных карт прошла 9 февраля.

«В ходе проверки выявлено 2 нарушения, сотрудниками ГКУ АПИ выписано 2 постановления об административном правонарушении на общую сумму 10 тыс. рублей. С начала года за нарушение масочного режима выписано 5 постановлений на сумму 25 тыс. рублей», - сказал заместитель главы администрации округа Александр Сорокин.

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