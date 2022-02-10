РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 фев. Парк «Пехорка Лес» начнут благоустраивать в Балашихе в текущем году по губернаторской программе «Парки в лесу», в рамках работ здесь продолжат деревянную набережную вдоль реки, обустроят пешеходные дорожки, построят современное футбольное поле, сообщил глава муниципалитета Сергей Юров в ходе своего ежегодного отчета по результатам деятельности органов местного самоуправления за 2021 год.

9 февраля в ДК «Балашиха» прошел ежегодный отчет главы округа Сергея Юрова перед жителями. В зале присутствовали министр культуры региона Елена Харламова, депутаты, руководители предприятий, представители общественности, ветераны, почетные жители Балашихи и другие.

В Балашихе активно включились в реализацию губернаторской программы «Парки в лесу». Первым опытом в 2021 г. стало благоустройство озера Бабошкино – одного из самых популярных мест отдыха у жителей округа, где организована охрана, систематическая уборка, туалет, отремонтирован деревянный понтон, появились лавочки, раздевалки. На прилегающей территории заменили детскую площадку, установили спорткомплекс для воркаута, обустроили зону для пикников.

«На обновленной территории мы уже провели первое большое мероприятие – крещенские купания. Следующий этап – «Пехорка Лес». Благоустройство проведут на прилегающей к парку «Пехорка» лесной территории 68 квартала Горенского лесничества. Он станет продолжением уже существующего парка и увеличит его территорию на 18 га», – сказал Юров.

Он добавил, что там продолжат деревянную набережную вдоль реки, обустроят пешеходные дорожки, построят современное футбольное поле, детскую и спортивные площадки, создадут зоны для тихого отдыха.

Также в рамках программы «Парки в лесу» в Балашихе благоустроят Ольгинский лесопарк. Сейчас активно ведется работа по разработке концепции, которая активно обсуждается с жителями.

В текущем году в планах также провести в порядок сквер ветеранов на ул. Звездной, пруд в микрорайоне Ольгино.