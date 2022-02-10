РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 фев. Полиция Люберец просит жителей округа сообщать информацию обо всех фактах, имеющих отношение к борьбе с наркопреступлениями, передает пресс-служба МУ МВД России «Люберецкое».

На территории обслуживания ведомства с 7 до 11 февраля проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Наркопритон».

Жителей просят сообщать информацию по телефону дежурной части: 8(495)554-93-94 или по телефону доверия ГУ МВД России по Московской области: 8(495)692-70-66.