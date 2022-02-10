РИАМО - 10 фев. В России те, кто сдал положительный экспресс-тест на коронавирусную инфекцию, смогут получить сертификат переболевшего. Однако для этого требуется, чтобы тестирование провел медицинский специалист, сообщает ТАСС.

В федеральном оперштабе отметили, что положительного результата экспресс-теста на Covid-19 достаточно, чтобы поставить пациенту соответствующий диагноз. Проводить ПЦР-исследование для этого не требуется.

«Да, сертификат о перенесенном заболевании будет оформлен, но только в случае если экспресс-тестирование проведено медицинским работником», – заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Он добавил, что если экспресс-тест был выполнен самостоятельно и показал положительный результат, заболевшие могут обратиться на горячую линию «122» или в поликлинику. Тогда к ним будет направлен медицинский специалист, которые проведет экспресс-тестирование или ПЦР-исследование.

«Для постановки диагноза «новая коронавирусная инфекция» могут учитываться результаты экспресс-тестирования, проведенного медицинским работником, медицинской организацией или лабораторией», – подчеркнул Кузнецов.

Помощник главы Минздрава РФ заявил, что больничный лист на неделю можно оформить при первых симптомах ОРВИ. Для этого потребуются результаты дистанционной медицинской консультации. Предъявлять результат тестирования в этом случае не потребуется.