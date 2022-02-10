РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 фев. Регоператор «МСК-НТ» продолжает работать в усиленном режиме для преодоления перенакоплений, вызванных сильнейшими за последние 70 лет снегопадами, для работы в Подольске привлек дополнительную технику, сообщает пресс-служба предприятия.

В условиях снежных осадков, признанных синоптиками мощнейшими в регионе с 1952 года, региональный оператор ООО «МСК-НТ» продолжает работу в усиленном режиме. Только в городском округе Подольск реготератор дополнительно привлек к работе 17 единиц мусороуборочной техники. Все экипажи мусоровозов усилены дополнительными грузчиками.

Затрудненные места подъезда, заснеженные контейнерные площадки, неправильно припаркованные автомобили делают невозможным проезд мусоровозов и само перемещение контейнеров к месту загрузки.

По данным автоматизированной системы мониторинга, в Чеховском кластере на 8 февраля отсутствовал проезд к 212 контейнерным площадкам. Из них в Подольске мусоровозы не смогли подъехать к 55 местам сбора мусора. На следующий день, 9 февраля у мусоровозов не было проезда к 202 площадкам в регионе, в Подольске остались недоступными 40.

После расчистки подъездных путей и площадок силами снегоуборочной техники, работников коммунальных служб и дворников, регоператор повторно направил в проблемные места технику для вывоза ТКО.

Одновременно с проблемой несвоевременной расчистки дорог и подъездных путей к контейнерным площадкам резко возросло количество случаев отсутствия проезда к местам погрузки ТКО по причине неправильно припаркованных машин. В условиях снежных заносов, парковочных мест становится меньше, и автолюбители паркуют машины, не оставляя места для проезда мусороуборочной техники. Также многие автолюбители в условиях переполненных снегом парковок стали оставлять машины в непосредственной близости у контейнерных площадок. Что также делает невозможным вывоз ТКО.

Как отмечают специалисты мусоровывозящей компании, недоступные для вывоза ТКО площадки ставятся на особый контроль линейного отдела. При необходимости эвакуации неправильно припаркованных автомобилей, расчистки дорог и площадок от снега информация оперативно направляется в администрации округов. Эти усилия позволяют сообща с местными администрациями реагировать на возникающие внештатные ситуации.

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