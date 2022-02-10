РИАМО - 10 фев. Мужчина познакомился с девушкой в интернете и пришел к ней в гости в дом на юго-востоке столицы. Однако свидание не состоялось, и молодой человек ограбил ее соседей, сообщает «Вечерняя Москва».

Во время переписки девушка пригласила нового знакомого домой, назвав адрес и код от двери подъезда. Ухажер зашел в подъезд, но девушка перестала выходить на связь.

Мужчина не знал, что ему делать дальше и увидел, что одна из дверей в подъезде не закрыта. Он заглянул в дверь, а потом украл из квартиры телефон и деньги.

Подозреваемый вскоре был задержан. Им оказался 29-летний житель другого государства. Общая сумма ущерба составила 18 тыс. рублей.