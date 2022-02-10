РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 фев. С начала 2022 года на объектах железнодорожной инфраструктуры на территории городского округа Люберцы погибли 4 человека, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

9 февраля на перегоне Ухтомская – Люберцы-1 сотрудники управления транспорта и организации дорожного движения администрации совместно с линейным отделом полиции и специалистами комиссии по делам несовершеннолетних провели рейд по профилактике травматизма.

Два последних случая гибели произошли в феврале. На перегоне Панки – Люберцы-1 электропоезд 2 февраля сбил мужчину 1997 года рождения, а 6 февраля на 20 км Казанского направления был сбит мужчина 20-25 лет.