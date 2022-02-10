РИАМО - 10 фев. В России с 1 января можно оформить социальный налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги через работодателя. Жителям Подмосковья напомнили о такой возможности, сообщает пресс-служба Минспорта России.

Ведомство ранее составило список физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности, на 2022 год. В перечень вошли 3880 физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги. Перечень можно посмотреть на сайте Минспорта России, он направлен в Федеральную налоговую службу.

С начала 2022 года россияне могут получить налоговый вычет за спортивные услуги через работодателя, а самостоятельно смогут получать вычет через Федеральную налоговую службу с 1 января 2023 года.

Получить вычет могут россияне, достигшие 18 лет и платящие налоги. Вычет составляет 13% от стоимости оплаченных услуг. Максимальная сумма оплаченных услуг, за которые можно получить налоговый вычет, составляет не более 120 тыс. рублей.

В список спортивных организаций Подмосковья, за услуги которых можно будет получить налоговый вычет, вошло более 120 региональных учреждений.