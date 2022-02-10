РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 фев. В парках подмосковной Балашихи в минувшем году побывало более 5 млн. человек, сообщил глава муниципалитета Сергей Юров в ходе своего ежегодного отчета по результатам деятельности органов местного самоуправления за 2021 год.

9 февраля в ДК «Балашиха» прошел ежегодный отчет главы округа Сергея Юрова перед жителями. В зале присутствовали министр культуры региона Елена Харламова, депутаты, руководители предприятий, представители общественности, ветераны, почетные жители Балашихи и другие.

За последние 5 лет в Балашихе благоустроили 18 территорий для комфортного отдыха жителей. Это парки «Пехорка», Пестовский, Никольско-Архангельский, Владимирский, парки на Заречной, Солнечной ул., у Саввинского пруда, пруд Коровка, пруды в микрорайонах Заря и 1 Мая, озеро Бабошкино, скверы на Южном, около хлопкопрядильной фабрики, у ДК в микрорайоне Северный, у музея ПВО в Заре.

«Благодаря этой работе нам удалось в разы увеличить количество посещений в парках. Если в 2017 году в единственный центральный парк в Балашихе приходило 145 тыс. жителей в год, то в прошлом году зафиксирована цифра более чем 5 млн посещений в наших парках. Это главный показатель. Значит жителям и гостям нашего города нравится то, что мы делаем и то, как мы будем благоустраивать наш город», - сказал Юров.

Он добавил, что совместно с министерством культуры в парках округа внедряют системное расписание, где на постоянной основе проводятся различные мастер-классы и дополнительные занятия по самым разным направлениям: йоге, скандинавской ходьбе.