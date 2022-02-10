РИАМО - 10 фев. После жалоб жителей Подмосковья на некачественную работу ООО «ГЕОС» на закрытом мусорном полигоне «Ядрово» организовали выездную проверку Росприродназора, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В частности, специалисты проверят состояние атмосферного воздуха и контроль превышения ПДК. В случае выявления нарушений контрольным органом будут выданы соответствующие предписания об устранении нарушений.
7 февраля 2022 года ГКУ МО «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» (МОС АВС) по результатам конкурсных процедур заключило государственный контракт с ООО «ГЕОС» на проведение комплекса работ по рекультивации мусорного полигона «Ядрово» под Волоколамском, который был закрыт еще в конце 2020 года, с этого времени он не работает и не принимает отходы.
В прошлом году земельные участки, на которых располагается закрытый полигон «Ядрово», были переданы МОС АВС (государственная организация, подведомственная министерству ЖКХ Московской области) в безвозмездное пользование для оформления процедуры включения в госреестр объектов накопленного вреда, что позволило МОС АВС выступить госзакачиком на проведение работ по рекультивации.
Рекультивация полигона будет проводиться в соответствии с проектом, который имеет положительные заключения государственной экологической экспертизы и утвержден распоряжением министерства экологии и природопользования Московской области.
По условиям госконтракта, фирма «ГЕОС» в течение трех дней с даты заключения контракта, то есть 10 февраля, должна была приступить к исполнению своих обязательств, в том числе, реализации первоочередных мероприятий по дегазации. Однако, до настоящего времени такая работа ООО «ГЕОС» не организована.
МОС АВС направило соответствующее уведомление ООО «ГЕОС» о недопустимости нарушения существенных условий госконтракта и незамедлительном начале первоочередных работ по дегазации.
Данный объект накопленного вреда был включен в федеральную программу «Чистая страна», на его рекультивацию правительством выделено более 2 млрд рублей.
Ситуация находится на контроле регионального министерства ЖКХ, которое тщательно следит за исполнением взятых подрядчиком на себя обязательств. Работы по рекультивации будут продолжаться на полигоне вплоть до 2023 года.
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