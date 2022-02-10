РИАМО - 10 фев. В столице прошло торжественное открытие мемориальной доски Герою Советского Союза полковнику Евгению Пепеляеву. Доска с барельефом летчика выполнена из бронзы, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Установка этой мемориальной доски стала для города первой в 2022 году. Доска размещена на стене дома по адресу: Зеленый проспект, д. 66, корп. 1. Здесь Пепеляев жил с 1969 по 2013 год.

«Он принимал участие в боях на Белорусском и Дальневосточном фронтах, одним из первых освоил реактивные самолеты, долгое время работал в военно-авиационном НИИ», – сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

С инициативой по установке мемориальной доски выступил клуб героев Советского Союза, героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области.