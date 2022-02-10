РИАМО - 10 фев. В столице с января по ноябрь 2021 года доля безналичных платежей достигла 86%, в то время как по стране этот показатель в среднем составляет 68%, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как рассказал Ефимов газете «Коммерсант», самая большая доля покупок за безналичную оплату пришлась на ноябрь, когда жители столицы оплатили картами 87% приобретений.

По данным Центробанка, в январе-сентябре прошлого года горожане совершили 5 млрд транзакций с помощью платежных карт. Это на 27% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Кроме того, на 6,5% уменьшилось число операций по снятию наличных.

В большинстве крупных стран мира доля наличных в обороте сильно сократилась. Среди лидеров в этой тенденции – Россия и Бразилия, по данным работы экономистов МВФ. В России доля наличных в обороте с 2012 года снижалась на 5,8 процентного пункта в год.