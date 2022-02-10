РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 фев. Коммунальные и дорожные службы Люберец продолжают очистку улиц и дворов от снега в усиленном режиме, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Коммунальные и дорожные службы городского округа Люберцы продолжают работать в усиленном режиме. От снега и наледи очищают дворы, детские площадки, эстакады, дороги, подъезды к социально значимым объектам, пешеходные переходы, остановки общественного транспорта», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул важность просьбы коммунальщиков не парковаться на узких дорогах, во внутридворовых проездах и около контейнерных площадок.

Задать вопросы и отправить пожелания можно на электронную почту: glava@lubreg.ru.