РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 фев. Три детских сада получат разрешение на ввод в эксплуатацию в подмосковном Красногорске в марте, сообщил глава городского округа Дмитрий Волков.

Глава муниципалитета провел очередной строительный штаб с представителями подрядных и ресурсоснабжающих организаций.

«Выслушал доклады по ходу работ 19 социальных объектов, которые сейчас реализуются в нашем округе. Благодарен подрядным организациям, которые учли замечания и нарастили темпы», - написал Волков в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что уже в марте три детских сада получат разрешение на ввод в эксплуатацию: в деревне Путилково на 235 мест, в ЖК «Большое Путилково» на 250 мест и ЖК «Серебрица» на 250 мест.