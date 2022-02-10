РИАМО - 10 фев. Поезда на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро двигаются в соответствии с графиком. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте столичного метрополитена.

Темп движения поездов был замедлен на участке от станции «Выхино» до станции «Таганская». Сбой произошел из-за проверки одного из составов. Во время сбоя временно не было движения поездов на данном участке. Также была закрыта станция «Текстильщики».

Сейчас поезда вновь двигаются на Таганско-Краснопресненской линии метро согласно графику.

Ранее 9 февраля тоже произошла задержка в движении поездов на «фиолетовой» ветке метро. Тогда устранить задержку удалось оперативно.