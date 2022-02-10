РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 10 фев. В Домодедове в четверг обсудили сотрудничество колледжа «Московия» с местными логистическими предприятиями, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

На мероприятии присутствовали замглавы администрации Домодедова Наталья Богачева, председатель совета Торгово-промышленной палаты округа Александр Пашков, директор колледжа «Московия» Сергей Нерубенко и представители домодедовских логистических предприятий.

«Назрела ситуация, когда мы собрали ведущие логистические компании городского округа Домодедово для того, чтобы поговорить комплексно, совместно о подготовке кадров для логистической сферы. Сегодня нас принимает колледж «Московия». Это лидер Подмосковья среди подготовки специалистов со средним специальным образованием. И мы собрались здесь для того, чтобы нащупать первые шаги, как совместно работать для подготовки кадров для логистической сферы», - сказал Пашков.

Он отметил, что пандемия подтолкнула развитие логистики. Все больше товаров люди привыкают заказывать через интернет, соответственно, складской комплекс растет и развивается. Он становится более технологичным, а на работу требуется много высокообразованных людей.

Директор колледжа «Московия» Сергей Нерубенко отметил важность мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию.

«Очень важно заниматься профориентационными мероприятиями. И нашим студентам, и тем будущим специалистам, которыми сегодня являются школьники, очень важно рассказывать об отрасли, о конкретных предприятиях, говорить о тех должностях, о тех социальных условиях, на которых они будут работать», - подчеркнул он.