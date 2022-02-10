РИАМО (КОРОЛЕВ) - 10 фев. В домах подмосковного Королева восстановили холодное водоснабжение после сбоя, сообщает пресс-служба городской администрации.

В связи с технологическим сбоем на водоводе диаметром 900 мм водоснабжение в некоторых домах Королева было приостановлено. Известно, что холодной воды не было на проспекте Космонавтов, в микрорайоне Юбилейный, улице Пионерской, в районе Подлипок.

В настоящий момент после проведения работ водоснабжение восстановлено.