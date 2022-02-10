РИАМО - 10 фев. Следователи возбудили уголовное дело по факту столкновения двух грузовых составов на Московской железной дороге. В результате инцидента пострадал составитель поездов, сообщается на сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

ЧП произошло 3 февраля на железнодорожной станции Люблино-Сортировочное. При производстве маневровой работы по перестановке грузового состава с 1 на 7 путь произошло его боковое столкновение с другим поездом.

В результате ЧП составитель поездов 1975 года рождения получил множественные травмы. Ему причинен тяжкий вред здоровью.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).