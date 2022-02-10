РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 фев. Вопрос строительства дороги в микрорайоне Леонидовка обсудили на оперативном совещании главы городского округа Мытищи Виктора Азарова, сообщается на сайте администрации горокруга.

Транспортная логистика в мытищинском микрорайоне Леонидовка долгие годы остается весьма запутанной. Вопрос рассматривался неоднократно. В итоге принято решение о строительстве продолжения 2-го Первомайского проезда на месте сноса гаражей.

Предыдущим проектом здесь было предусмотрено обустройство паркинга. Но за последнее время эта проблема была решена за счет строительства новых парковочных мест. А вот проблема с проездом внутри микрорайона осталась, в том числе и для техники специальных служб.

По словам заместителя главы администрации округа Ивана Яськива, новый проезд будет двусторонним, шириной 7 метров, с тротуарами, освещением и ливневой канализацией.