РИАМО - 10 фев. В гимназии №6 в городском округе Солнечногорск умер учитель физкультуры. Мужчины не стало во время перемены, сообщили РИАМО в пресс-службе администрации муниципалитета.

О смерти преподавателя стало известно в 12:05. Его тело нашел заместитель директора по безопасности.

Умерший находился на полу при входе в актовый зал без признаков жизни. По предварительному диагнозу медиков, причиной смерти стал тромб.

О смерти учителя незамедлительно сообщили в полицию, прокуратуру, трудовую инспекцию, Фонд социального страхования РФ и родственникам.