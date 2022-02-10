РИАМО - 10 фев. Подмосковные государственные музеи и театры подготовили для посетителей мероприятия, посвященные празднованию Дня всех влюбленных, который отмечается 14 февраля, сообщили в пресс-службе министерства культуры Московской области.

13 февраля в ДК им. Ю. Гагарина жители смогут увидеть шедевр русской классики – балет П. Чайковского «Спящая красавица». На сцене будет выступать Академический театр «Русский балет». Начало спектакля в 17:00.

Московский областной театр драмы и комедии 14 февраля приглашает гостей на спектакль «Любовь? Любовь! Любовь…». Постановка базируется на произведениях А.П. Чехова «Медведь» и «Предложение». Начало спектакля в 19:00.

13 февраля Серпуховский историко-художественный музей проведет мастер-класс по изготовлению валентинок по технике, которая появилась в Голландии XX веке. Участники мероприятия также смогут посетить «Образ и смысл. Голландская живопись XVII века из музеев и частных собраний России». Сбор участников назначен на 15:00.

Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» 13 февраля проведет мастер-класс «Авторские чудеса». Взрослые и дети смогут научиться делать валентинки в форме сердечек. Всеми необходимыми материалами участников обеспечит организатор, начало мастер-класса в 17:00.

С 13 по 20 февраля в Мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. Чайковского будет проходить интерактивная программа «Любовь, мелодия, поэзия». Она рассчитана на подростков от 14 лет. Ребята смогут ближе ознакомиться с музыкой П. Чайковского и С. Прокофьева, также они увидят фрагменты из знаменитого фильма Ф. Дзеффирелли. Гостей также ждут театральные, танцевальные, художественные конкурсы.​

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