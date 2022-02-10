РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 фев. За прошедшие сутки в подмосковном Подольске выявили 171 новый случай коронавирусной инфекции, общее число случаев заражения в округе с начала пандемии составляет 34 796, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за прошедшие сутки выявлено 7 611 случаев заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 864 980 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 13 701 человек. Выздоровел и выписался 688 401 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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