РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 фев. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в повреждении припаркованной машины, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 4 отдела полиции УМВД России по Подольску обратился 37-летний местный житель, который сообщил о том, что ему повредили автомобиль, припаркованный на проспекте Ленина. Общая сумма материального ущерба составила более 92 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 37-летний местный житель. Полицейскими установлено, что в результате возникшего личного конфликта, мужчина нанес несколько ударов кулаком по заднему и лобовому стеклу транспортного средства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.