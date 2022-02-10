РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 фев. Сосульки убрали с крыши многоквартирного дома в поселке Нахабино подмосковного Красногорска по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель улицы Совпартшкола сообщил, что на кровле дома №10 образовались сосульки. Он подчеркнул, что наледь опасна для прохожих.

Первый замглавы адмнистрации округа Надежда Барило отметила, что по обращению провели проверку, которая выявила нарушения.

«Работы по устранению выявленных нарушений выполнены - сосульки с кровли удалены. По результатам обследования составлен акт», - сказала Барило.