РИАМО - 10 фев. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин высоко оценил работу подмосковных властей по снижению смертности на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Цель – сохранять жизни

Глава Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию под руководством зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина. В ходе видеоконференции обсуждались вопросы дорожного строительства и достижение целевых показателей.

«В Московской области самый большой трафик в стране, и он растет. Здесь большая экономическая эффективность, но в то же время – хорошие результаты по снижению смертности. Это говорит о системной работе в этом направлении», – сказал Хуснуллин на заседании.

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» с 2017 года в Московской области смертность в результате ДТП уменьшилась на 27%.

«За последние 5 лет мы более чем на четверть снизили смертность при авариях на дорогах. Это почти 1 тыс. спасенных жизней. Очень хочется и дальше держать такой темп. Это возможно только с участием наших федеральных коллег», – сказал Воробьев.

Он также поблагодарил власти за большое количество инфраструктурных проектов, которые поддержал президент Владимир Путин.

«Федеральные дороги – это всегда скорость, поэтому мы вместе должны искать умные решения для недопущения роста смертности. Нами совместно с Росавтодором и «Автодором» подготовлен перечень мероприятий, который важно реализовать в кратчайшее время, потому что здесь время – это жизни людей», – добавил губернатор Подмосковья.

Как обеспечивается безопасность на дорогах

Для сокращения числа дорожно-транспортных происшествий в Московской области устанавливают «умные» светофоры, которые сами регулируют движение в зависимости от трафика. Для безопасности пешеходов обустраивают «лежачие полицейские», тротуары, переходы с направленной подсветкой.

За 5 лет на региональных дорогах оборудовали 32 тыс. знаков, установили порядка 800 км ограждений, осветили 930 км дорожных объектов. Помогают контролировать скорость и фиксируют нарушения правил дорожного движения 1,5 тыс. камер. В 2022 году их количество планируют увеличить на 600 штук.

На уровень безопасности также влияет комплексная работа по ремонту и расширению дорог. В течение 5 лет в Подмосковье построили 28 федеральных и 79 региональных объектов общей протяженностью более 870 км.

В прошлом году в Московской области запустили движение по 8 федеральным и 18 региональным автодорогам. Это ЦКАД, путепроводы в Мытищах и Одинцове, Афанасьевский мост в Воскресенске, транспортные развязки в Трехгорке и Химках, обход Коломны, участки автодорог М-1 «Беларусь» и М-5 «Урал» – почти половина из них была введена в эксплуатацию досрочно.

В этом году запланировано открытие 30 объектов, в том числе автодороги из Лобни в аэропорт Шереметьево, улицы Туполева в Жуковском, первого этапа Северного обхода Лобни. Кроме того, начнутся работы на проблемном участке ЦКАД в Вяземах. При поддержке правительства РФ будут увеличены темпы строительства региональных дорог – Володарского, Путилковского, Афанасьевского и Пироговского шоссе, автодороги от Осташковского шоссе до деревни Ульяновка, Октябрьского проспекта в Люберцах.

В прошлом году в Московской области было отремонтировано 2130 автомобильных дорог протяженностью 1925 км. В планах на 2022 год ремонт более 1 тыс. автодорог.

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