РИАМО - 10 фев. В Центральном парке Богородского городского округа проведут развлекательную программу и викторину в честь Дня всех влюбленных, сообщили РИАМО в пресс-службе администрации муниципалитета.

12 февраля гостей и жителей округа приглашают на тематическую развлекательную программу на катке Центрального парка с конкурсами и дискотекой. Сбор участников назначен на 19:00.

Молодежное пространство «Твой.Камерный» приглашает всех желающих принять участие в командной викторине «ПарКвиз». Интеллектуальное соревнование будет посвящено тематике предстоящего Дня всех влюбленных.

Викторина состоится в Камерном зале Центрального парка в 17:00 13 февраля. Для участия необходимо собрать команду и зарегистрировать ее через социальные сети парка или по номеру телефона: 8(915)082-90-15.

День всех влюбленных отмечают 14 февраля во многих странах мира. На данный праздник принято вручать любимым подарки, цветы, конфеты, игрушки и открытки-валентинки.

Что подарить на День всех влюбленных: 8 идей для 14 февраля>>