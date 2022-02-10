РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 фев. Юношескую библиотеку планируют модернизировать в подмосковной Балашихе, подготовлен пакет документов на федеральную субсидию, сообщил глава муниципалитета Сергей Юров в ходе своего ежегодного отчета по результатам деятельности органов местного самоуправления за 2021 год.

9 февраля в ДК «Балашиха» прошел ежегодный отчет главы округа Сергея Юрова перед жителями. В зале присутствовали министр культуры региона Елена Харламова, депутаты, руководители предприятий, представители общественности, ветераны, почетные жители Балашихи и другие.

На протяжении последних лет в округе уделялось пристальное внимание развитию библиотек. Было модернизировано библиотечное пространство в центре Балашихи – библио-холл им. Ф. И. Тютчева, в 2021 г после капремонта открылась центральная библиотека им. Андрея Белого. Это современное пространство с зоной коворкинга, кабинетами для лекций и встреч, а также научной лабораторией.

«В соседнем здании – детской библиотеке – также выполнен капремонт. 11 января она уже открылась для посетителей. В ней в первый месяц работы уже побывало около 3 тыс. человек. Здесь по-настоящему кипит жизнь, но наша задача – продолжить насыщать этот объект. Планируем также подать заявку на федеральную субсидию по юношеской библиотеке. Необходимый пакет документов уже подготовлен», – сказал Юров.

Он добавил, что такая масштабная работа приносит результаты. Все больше людей стремится посещать учреждения культуры округа. Они становятся центрами притяжения как молодежи, так и старшего поколения. Посещаемость отремонтированных библиотек возросла более чем на 30% и прошлом году составила 110 тыс. человек.

Основная идея модернизированных учреждений – активная деятельность с утра и до позднего вечера, доступная всем.

«Наша задача сделать все чтобы модернизированные объекты Балашихи использовались по максимуму», – заключил Юров.