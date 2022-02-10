РИАМО - 10 фев. Станция «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии столичного метро вновь открылась для пассажиров после сбоя на ветке, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
«Станция «Текстильщики» открыта для входа, работает в обычном режиме», – сообщили в пресс-службе.
Движение поездов на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии подземки также было восстановлено.
Ранее не было движения поездов от станции «Выхино» до станции «Таганская». Причиной задержки стала проверка одного из составов.
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